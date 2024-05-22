المتحدث باسم أمين عام الجامعة العربية: نثمن اعتراف 3 دول أوروبية بالدولة الفلسطينية
كتب:
أحمد العانوسي
05:50 م | الأربعاء 22 مايو 2024
جمال رشدي
أكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي، أنه يثمن اعتراف الدول الأوروبية الثلاث بالدولة الفلسطينية، لافتًا إلى أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية دليل على أن المجتمع الدولي عازم على تطبيق حل الدولتين.
وأشار في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية» إلى أن 147 دولة أقدمت على الاعتراف بالدولة الفلسطينية حتى الآن، منوهًا إلى أن هناك دول أوروبية أخرى ننتظر منها إعلان الاعتراف بالدولة الفلسطينية.