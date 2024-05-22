محمود مسلم: مصر لعبت دورا كبيرا للفت نظر العالم لما يحدث بغزة

أكد الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، أنه في حالة عدم قيام مصر بدورها الكبير منذ الـ 7 من أكتوبر، لكان هناك فراغ كبير في المنطقة وصعوبات في وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى فلسطين، وكانت ستظل الرواية الإسرائيلية هي المتداولة في الإعلام الدولي، موضحًا أنه لا بد أن نتذكر أنه في الأسابيع الأولى من الحرب كل الإعلام الدولي الذي يتحدث الآن كان يتبنى الرواية الإسرائيلية.

مصر لعبت دورا كبيرا ومهما

وأشار «مسلم»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز» إلى أن مصر لعبت دورا كبيرا ومهما في لفت نظر العالم لما يحدث من حقائق على أرض غزة، ولعبت دورا أيضا في إدخال المساعدات، متابعًا: «لولا وجود مصر لما كان تم الاتفاق الأولي وما كان ينفذ.. إتمام الاتفاق يحتاج درجة عالية من الكفاءة والثقة من الطرفين».

تنفيذ الهدنة الأولى واجه صعوبات كبيرة

وأضاف أن تنفيذ الاتفاق الأولي لوقف إطلاق النار واجه صعوبات كبيرة تعلمها قيادات حماس والجانب الإسرائيلي، موضحًا أنه لولا وجود مصر كانت ستتوقف هذه الاتفاقية، مؤكدًا أن نموذجية مصر ليست على المحك والقاهرة ليست بسذاجة أن ترسل ورقة مختلفة لكلا الطرفين.

وتابع: «مصر هي الكفيلة ودائمًا المرشحة للقيام بهذا الدور في الوساطة، والتعنت الإسرائيلي وفشل الحكومة الأمريكية في الضغط على إسرائيل هو ما عطل إتمام الاتفاق».