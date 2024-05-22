محمود مسلم: مصر تحملت الكثير وتعرف كيف ترد على الأفعال الإسرائيلية

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، أن مصر نجحت في تنفيذ اتفاقية الهدنة الأولى، مشيرًا إلى أنه كانت هناك خلافات كبيرة يوميًا حول التسليم والتسلم وغير ذلك.

مصر لا تنظر إلى العبث

وأضاف «مسلم»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»: «ليس من المعقول بعد كل هذا الجهد والأجهزة المصرية التي فرغت نفسها تمامًا وهو واجب عليها للانتهاء من هذا الأمر، يتم كيل الاتهامات إليها بهذه السذاجة، ومصر لا تنظر إلى هذا العبث، والغريب أن يأخذه بعض التيارات المترصدة بالدولة المصرية وهي جماعة الإخوان الإرهابية الخائنة وتظل تتغنى به».

مصر تحملت الكثير من ضبط النفس

وتابع: «مصر تحملت الكثير من ضبط النفس والصبر أمام الأفعال الإسرائيلية الكثيرة، ومع ذلك تحملت لكي تنقذ المنطقة، مصر أكبر بكثير وتعلم وتعرف متى ترد وكيف ترد».