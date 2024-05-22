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المرصد المصري: واشنطن لم ترفض العملية العسكرية في رفح الفلسطينية

كتب:

منة شبانة
07:13 م | الأربعاء 22 مايو 2024
محمد مرعي مدير المرصد المصري التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

محمد مرعي مدير المرصد المصري التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

قال محمد مرعي، مدير المرصد المصري التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنّ التقارير الأمريكية لـ«CNN» عن الدور المصري واتهامه بإفشال المفاوضات الأخيرة، هي سلسلة وراءها إسرائيل لخلق نوع من الضغط على الجانب المصري بعد المواقف الأخيرة التي اتخذتها فيما يتعلق بالتصعيد الإسرائيلي في رفح الفلسطينية.

وأضاف مرعي، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم» المُذاع على فضائية «دي إم سي» من تقديم الإعلامية دينا عصمت، أنّ التنسيق الأمني الأمريكي مع إسرائيل، يُحملها المسؤولية كقوة احتلال مسؤولة عن كل ما يحدث في القطاع، لافتا إلى أنّ مصر لن تُعيد إدخال المساعدات من معبر رفح وكرم أبو سالم، إلا في حال توقف إسرائيل عن عملياتها العسكرية في رفح الفلسطينية.

وتابع: أنّ الحملة الأخيرة على القاهرة تتزامن مع الموقف المصري في أنها رفضت خلال الفترة الماضية وتحديدا منذ 7 مايو، تحرك إسرائيل في رفح الفلسطينية، لافتا إلى أن مصر رفضت الضغوط الأمريكية والإسرائيلية للحفاظ على أمنها.

وأردف أنّ الموقف الأمريكي يطرح عددا من التساؤلات لماذا تضغط أمريكا في اتجاه أن تخلق واقعا وشرعية للتحركات الإسرائيلية في رفح الفلسطينية واستمرارها في سياسة العقاب الجماعي ضد أكثر من 2 مليون فلسطيني، مواصلا: «الولايات المتحدة لم ترفض قط العملية العسكرية في رفح الفلسطينية، بل كان لديها تخوفات فقط من وجود هذا العدد الكبير من النازحين مع بدء الأنشطة العسكرية في رفح».

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بقلم منة شبانة