بلينكن: رصدنا انتهاكات لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية من قبل الجيش الإسرائيلي
كتب:
منة شبانة
07:17 م | الأربعاء 22 مايو 2024
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنّ العمليات الإسرائيلية قرب معبر رفح صعبت مهمة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.
أضاف «بلينكن»: «رصدنا انتهاكات لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية من قبل أشخاص ووحدات في الجيش الإسرائيلي، ونريد أن نرى إصلاحات في أونروا في أقرب وقت ممكن قبل أن نعاود تمويلها».