الرئيس الأوكراني يشكر «بلينكن» على المساعدات الأمريكية الحاسمة.. ويطلب المزيد

ووصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى العاصمة الأوكرانية كييف في أول زيارة يقوم بها مسؤول أمريكي كبير لأوكرانيا، منذ أن وافق الكونجرس الأمريكي على المساعدات العسكرية لكييف بقيمة 61 مليار دولار.

وخلال لقائه مع الرئيس الأوكراني، قال أنتوني بلينكن إن حزمة الأسلحة الأمريكية الجديدة سيكون لها تأثير على ساحة المعركة في أوكرانيا، وأكد أن المساعدات في الطريق إلى كييف، وقد وصل بعضها بالفعل وسيصل المزيد منها، مشيرًا إلى أنها ستحدث فرقًا حقيقيًا ضد الهجوم الروسي المستمر في ساحة المعركة، بحسب «رويترز».

الرئيس الأوكراني يشيد بالمساعدات الأمريكية الحاسمة

وأشاد «زيلينيسكي» بالمساعدات الأمريكية التي وصفها بـ«الحاسمة»، وشكر واشنطن على دعمها، وطلب المزيد من الدفاعات الجوية التي تحتاج إلى أوكرانيا بشدة، وقال إنه يريد أيضًا مناقشة الضمانات الأمنية مع الولايات المتحدة، بالإضافة إلى مطالبته «بلينكن» بحشد الدعم من المزيد من الدول في قمة السلام المقبلة المقررة في شهر يونيو المقبل بسويسرا

وتهدف رحلة «بلينكن» إلى إظهار تضامن الولايات المتحدة مع أوكرانيا في الوقت الذي تكافح فيه لصد الهجوم الروسي على حدودها الشمالية الشرقية، كما يأمل من خلالها إلى إرسال إشارة طمأنينة قوية إلى الأوكرانيين خاصة مع ضعف موقفهم على ميدان الحرب.