مكتب نتنياهو: مجلس الحرب وجه بمواصلة المفاوضات لإعادة المحتجزين

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن مجلس الحرب وجه فريق التفاوض بمواصلة المفاوضات من أجل إعادة المحتجزين، وذلك حسبما جاء في خبر عاجل لـ«القاهرة الإخبارية».

يأتي ذلك فيما يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث أفادت «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل، نقلا عن وسائل إعلام فلسطينية، بسقوط 10 شهداء وعدد كبير من المصابين إثر قصف استهدف مدرسة تؤوي نازحين في حي الدرج وسط مدينة غزة شمالي القطاع.