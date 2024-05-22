الأردن: الحكومة الإسرائيلية تواصل أعمالها غير الشرعية وتقوض حل الدولتين

أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن الحكومة الإسرائيلية تواصل أعمالها غير الشرعية التي تقوض حل الدولتين، ويجب على المجتمع الدولي التحرك لوقف العدوان على غزة ورفع القيود التي تفرضها إسرائيل على المساعدات، بحسب ما أعلنته «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

وأضاف «الصفدي»: «نرحب بقرار بعض الدول الأوروبية الاعتراف بالدولة الفلسطينية وهذا شيء إيجابي، ونأمل أن يكون قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية سبيلا لتحقيق السلام في المنطقة».

وأكد وزير الخارجية الأردني، أن اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي، بن غفير للمسجد الأقصى خرق للقانون الدولي، وأن الوضع في الضفة الغربية يتفاقم مع الإجراءات القمعية للاحتلال التي تعرقل السلام.