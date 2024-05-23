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«القاهرة الإخبارية»: قوات الاحتلال الإسرائيلي تنسحب من مدينة جنين ومخيمها 

كتب:

شريف سليمان
09:38 ص | الخميس 23 مايو 2024
قوات الاحتلال الإسرائيلي

قوات الاحتلال الإسرائيلي

انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من مدينة جنين ومخيمها، وفقًا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية». 

وكانت وسائل وسائل إعلام فلسطينية، كشفت تنظيم إضراب شامل اليوم الخميس، في جنين بالضفة الغربية حدادًا على أرواح الشهداء. 

وفي وقت سابق، أكد رئيس بلدية جنين نضال عبيدي، أنّ الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على سيارات الإسعاف في جنين حتى يمنعها من انتشال المصابين، فضلًا عن تدمير البنية التحتية وإطلاق النار على محولات الكهرباء وتنفيذ عمليات هدم بالمدينة.

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