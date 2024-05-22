جيش الاحتلال الإسرائيلي ينشر أسماء 3 جنود قُتلوا صباح اليوم

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي أسماء 3 جنود قُتلوا صباح الأربعاء في شمال قطاع غزة، وهم الرقيب يسرائيل يودكين، والرقيب جدعون تشاي ديروي والرقيب إلياهو حاييم إمسلم.

تفاصيل عن القتلى الثلاثة

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، كان الرقيب يسرائيل يودكين من مستوطنة كفار حباد، وخدم في الكتيبة 97 (نتساح يهودا)، التي كانت تعمل بالقرب من بيت حانون في شمال قطاع غزة، وخدم أيضاً كضابط قتالي في لواء كفير، أما الرقيب الرائد جدعون شاي ديروي، 33 عامًا، من تل أبيب، كان جنديًا في وحدة ياهالوم، وسقط أيضًا في معركة شمال غزة، وأخيرا الرقيب إلياهو حاييم مسلم، 21 عامًا، من رعنانا، كان جنديًا في الكتيبة 97 وفي لواء كفار.

وأصيب عدد آخر من الجنود في المنطقة، وأجلت مروحية تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية الجرحى إلى مركز رابين الطبي في بيتح تكفا.

حرب لا تتوقف

بدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين

وتستمر الحرب لشهرها السابع حاليا، وسط ارتفاع أعداد الخسائر في الجانب الفلسطيني، التي سجلت أكثر من 35 ألف شهيد حتى الآن أغلبهم من الأطفال والسيدات.