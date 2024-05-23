مراسل القاهرة الإخبارية: كل مناطق غزة تعرضت للعدوان الإسرائيلي الليلة

قال يوسف أبو كويك، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في خان يونس، إن كل المحافظات في قطاع غزة لها نصيب من العدوان الإسرائيلي والمجازر التي اقترفت، وربما معظم الشهداء منذ منتصف الليلة الماضية -حتى هذه اللحظة- كانوا من محافظة غزة.

غارات الطيران الحربي الإسرائيلي

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن الشهداء ارتقوا جراء سلسلة غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي استهدفت منازل ومراكز إيواء في منطقة حي الدرج، إذ استشهد من عائلة شابط 16 فلسطينيا جراء غارة استهدفتهم، إضافة إلى 10 أطفال في منطقة مدرسة الزهرة جراء غارة أخرى استهدفت مسجدا ومركزا أوى إليه المواطنون جراء استمرار العملية البرية في المنطقة الشمالية من قطاع غزة.

غارات في المنطقة الوسطى

ولفت إلى أن المنطقة الوسطى هي الأخرى كانت شاهدة على جريمة أخرى اقترفت هذه المرة في المخيم الجديد من مخيم النصيرات، واستشهد على إثر ذلك 8 أشخاص بعضهم من الأطفال، إضافة للغارة التي استهدفت منزل عائلة الشاعر في الجزء الغربي من مدينة رفح الفلسطينية جنوب القطاع.