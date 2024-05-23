فيديو المجندات المحتجزات لدى الفصائل في غزة يحرج نتنياهو.. لماذا أُعيد نشره؟

بعد أكثر من 7 أشهر على الحرب في غزة، بثت عائلات 5 مجندات محتجزات لدى الفصائل الفلسطينية لقطات لذويهم في الإعلام الإسرائيلي، ما أثار ضجة عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن نشرها في تلك الفترة الحالية؛ لتكشف عدد من الصحف الإسرائيلة أنها تأتي من أجل الضغط على حكومة بنيامين نتيناهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بشأن المفاوضات مع الفصائل، والتسريع في عملية تحرير المحتجزين.

إحياء المحادثات والضغط على نتنياهو

وكشفت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، أن مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي قد وافق بالإجماع على مبادئ توجيهية جديدة للمفاوضين الإسرائيليين، في محاولة لإحياء المحادثات حول صفقة المحتجزين مقابل الهدنة مع الفصائل.

ولم يكشف التقرير المنشور بعدد من الصحف الإسرائيلية، أي تفاصيل حول هذه المبادئ التوجيهية، في حين قال بيان صادر عن مكتب نتنياهو فقط إن «حكومة الحرب أمرت فريق التفاوض بمواصلة المفاوضات من أجل عودة المحتجزين».

وقالت الصحيفة العبرية، إنه جرى عقد الاجتماع بعد أن نشرت عائلات المحتجزين لقطات لحظة احتجاز ذويهم من قاعدة ناحال عوز في 7 أكتوبر 2023، مشيرة إلى أن بعض الأسر قالت إن هدف نشر الفيديو هو الضغط على نتنياهو من أجل العمل بشكل عاجل لتأمين إطلاق سراحهم.

رد الفصائل على نشر الفيديو

وبعد الضجة التي وقعت بإعادة نشر الفيديو، خرجت الفصائل الفلسطينية مستنكرة في بيان نشرته مساء أمس التلاعب في الفيديو، مؤكدة أن هناك بترا وتقطيعا متعمدا في المشاهد واختيار صور ومقاطع لتدعيم مزاعم الاحتلال وأكاذيبه بالاعتداء على المجندات، مضيفة أن وجود آثار لدماء قليلة أو إصابات طفيفة لبعض المجندات، شيء متوقع في مثل هذه العمليات، وما يمكن أن يشوبها من تدافع، والمشاهد لم تظهر أي اعتداء جسدي على أي منهن، بحسب «روسيا اليوم».