حزب العدل يشيد بموقف إسبانيا والنرويج وأيرلندا حول الاعتراف بالدولة الفلسطينية

أشاد حزب العدل بإعلان كل من إسبانيا والنرويج وأيرلندا، اعترافهم بدولة فلسطين المستقلة، متوجهين بالشكر إلى لدول الثلاث على تلك الخطوة الإيجابية في سبيل دعم حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة ذات السيادة.

حقوق الشعب الفلسطيني

وقال حزب العدل في بيان له: «إننا إذ نؤمن بأن الواجب الأخلاقي والإنساني يفرض على جميع أحرار العالم دعم حقوق الشعب الفلسطيني؛ فإننا ندعو كافة دول العالم الحرة للانحياز إلى الحق والعدل، والاعتراف بالدولة الفلسطينية، لتنتهي بذلك مأساة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ ما يربو عن سبعة عقود ونصف».

عودة اللاجئين الفلسطينيين

وأضاف الحزب أن حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة، وفي عودة اللاجئين الفلسطينيين لوطنهم، لهو حق أصيل، أقرته الشرعية الدولية وتدعمه القرارات الأممية العديدة التي لا تحتاج سوى للدعم الدولي الجاد من أجل تنفيذها وانصياع الاحتلال الإسرائيلي لها.

وأشاد حزب العدل بموقف الدولة المصرية في موقفها الثابت والدائم، من دعم القضية الفلسطينية وسعيها المستمر من أجل إقرار حقوق الشعب الفلسطيني ووقف العدوان الإسرائيلي الإجرامي، مؤكدا دعمه الدبلوماسية المصرية في مساعيها نحو الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية عبر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.