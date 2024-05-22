قيادي بـ«الشعب الجمهوري»: جهود مصر لدعم الشعب الفلسطيني تدحض مزاعم «CNN»

استنكر عياد رزق، القيادي بحزب الشعب الجمهوري، ما ورد من ادعاءات وأكاذيب مضللة عبر شبكة CNN الإخبارية، بشأن التشكيك في جهود مصر ومساعيها نحو إقرار هدنة إنسانية في غزة، والعمل على وقف إطلاق النار، ومحاولة فرض سلام شامل وعادل في المنطقة، وحل الأزمة الفلسطينية وإنهاء والصراع في المنطقة.

جهود مصر لحل الأزمة الفلسطينية

وقال «رزق»، في بيان له اليوم، إن جهود مصر في دعم القضية الفلسطينية ومحاولاتها لحشد الرأي العام العالمي لوقف هذا الصراع والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وتقديمها ورعايتها لتوفير مساعدات وإغاثات إنسانية للأشقاء في غزة شاهد عليها العالم والمجتمع الدولي، فضلا عن جهودها القانونية في المحافل الدولية التي لا يمكن لأحد أن ينكرها، في الوقت الذي يقف فيه العالم صامتا متخاذلا عما يحدث من جرائم حرب وإبادة جماعية بحق الشعب الأعزل.

دعم القضية الفلسطينية

وأشار القيادي بحزب الشعب الجمهوري إلى دور الإعلام المصري في كشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الوقت الذي يقف العالم متخاذلا، بينما يحاول الكيان الصهيوني طمس الحقائق وإلصاق التهم بمن يدعمون القضية الفلسطينية وعلى رأسهم مصر، من خلال أبواق إعلامية موالية لهم وللإرهاب الغاشم لتنفيذ مخطط التهجير القسري للفلسطينيين أو إبادتهم والسطو على حقوقهم وأراضيهم.

ولفت «رزق» إلى أن من بين الثمار التي حصدتها الجهود المصرية هي كسب تأييد عدد من الدول مثل أيرلندا وإسبانيا والنوريج لدعم القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود 1967، ورفض ما يحاك من جرائم حرب ترتكبها قوات نتنياهو على الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى جهود مصر وتحركاتها الدائمة، رغم محاولات الكيان الصهيوني والقوى الداعمة له، من أجل تحقيق السلام بين حماس وإسرائيل، ووقف الصراع الدائر حماية وإنقاذا للشعب الفلسطيني.