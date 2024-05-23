الرئيس الألماني يفتح أبواب قصره للجمهور احتفالا بيوم تأسيس الجمهورية

يفتح الرئيس الألماني، فرانك فالتر، أبواب مقر إقامته الرسمي «فيلا هامرشيت»، أمام الجمهور، بدءًا من غد الجمعة وحتى يوم الأحد المقبل، وذلك في إطار احتفالات الذكرى الخامسة والسبعين لدخول القانون الأساسي الألماني حيز التنفيذ، الموافق 23 مايو 1949.

احتفالات مستمرة

وخلال المهرجان، سيجرى تنظيم حفل رسمي كبير بين مبني الرايخستاغ وديوان المستشارية، بحضور قادة الدولة والمجتمع، بحسب وسائل إعلام ألمانية.

ذكرى توحيد ألمانيا

وتوحدت ألمانيا في 3 أكتوبر 1990، بعد انهيار السور الفارق بين ألمانيا الغربية وألمانيا الشرقية، وجرى حينها إطلاق اسم ألمانيا الاتحادية، ويجرى التذكير خلال احتفالات تأسيس الدستور بالثورة السلمية في ألمانيا الشرقية التي يمر عليها 35 عام.

كلمة منتظرة للرئيس الألماني

وسيلقي الرئيس الألماني كلمة خلال الاحتفال، ويشارك في الاحتفالية رؤساء الهيئات الدستورية الخمس، على أن يسبق ذلك قداس مسكوني بمشاركة عدة ديانات في كنيسة «سانت مارين» التي تأسست عام 1100 ميلاديا.