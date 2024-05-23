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جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 634 ضابطا وجنديا منذ بدء الحرب على غزة

كتب:

هانى حسن
03:29 م | الخميس 23 مايو 2024
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة 5 عسكريين في معارك بقطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وإصابة 3 آلاف و573 ضابطا وجنديا، منذ بداية الحرب على غزة، بينهم 1774 في الهجوم البري، بحسب ما أعلنته «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.   

وأضاف جيش الاحتلال، أن 265 عسكريا ما زالوا يعالجون إثر إصابتهم في معارك غزة، 33 منهم جروحهم خطيرة، بالإضافة إلى مقتل 634 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب على غزة.

 

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بقلم هانى حسن