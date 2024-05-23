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حرائق خارج السيطرة وطائرات معادية تخترق الأجواء.. ماذا يحدث في إسرائيل؟ | عاجل

كتب:

محمد عبدالعزيز
07:48 م | الخميس 23 مايو 2024
حرائق في شمال إسرائيل

حرائق في شمال إسرائيل

منذ ساعات، أُطلق أكثر من 100 صاروخ قادم من جنوب لبنان إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، مما أشعل نيران كثيفة في مناطق متفرقة زادت الرياح من قوتها وزحفت إلى مناطق عدة شمالي إسرائيل، ومنذ دقائق، أطلقت صافرات الإنذار في مناطق مختلفة مع صدور تقارير عن تحليق مسيرات في أجواء كريات شمونة.

وأعلنت وسائل إعلام عبرية، إطلاق صافرات الإنذار بشكل متواصل شمالي إسرائيل، والذي يعاني أزمات متتالية نتيجة الحرب المستمرة على قطاع غزة، بسبب المسيرات التي أسقط الاحتلال الإسرائيلي بعضها وأصابت أخرى أهداف داخل عدة بلدات بشمال إسرائيل، بحسب ما أعلنته «القاهرة الإخبارية».

اشتعال آلاف المناطق في شمال إسرائيل

واشتعلت آلاف المناطق في شمال إسرائيل، بعد هجوم واسع النطاق استهدف المناطق الشمالية، وفي مقاطع فيديو متداولة على نطاق واسع، أظهرت اشتعال النيران في مساحات واسعة من الأراضي.

6 طواقم إطفاء لمحاولة السيطرة على الحرائق

وقالت وسائل الإعلام عبرية، إن السلطات الإسرائيلية أرسلت أكثر من 6 طواقم إطفاء لمحاولة السيطرة على الحرائق التي اندلعت شمالي إسرائيل، في هجوم غير مسبوق من جنوب لبنان، وحتى الآن، لم يتم السيطرة على الحريق.

انقطاع الكهرباء

ونتيجة الهجوم الذي استهدف شمالي إسرائيل، انقطعت الكهرباء في مستوطنة كريات شمونة ومستوطنة بيت هيلل بإسرائيل.

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بقلم محمد عبدالعزيز