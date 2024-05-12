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«القاهرة الإخبارية»: صافرات الإنذار تدوي داخل عدة مستوطنات في شمال إسرائيل

كتب:

نرمين عفيفي
08:32 ص | الأحد 12 مايو 2024
صفارات الإنذار

صفارات الإنذار

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها أن صافرات الإنذار دوت بعدة مستوطنات في شمال إسرائيل.

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