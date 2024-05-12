«القاهرة الإخبارية»: صافرات الإنذار تدوي داخل عدة مستوطنات في شمال إسرائيل كتب: نرمين عفيفي 08:32 ص | الأحد 12 مايو 2024 صفارات الإنذار أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها أن صافرات الإنذار دوت بعدة مستوطنات في شمال إسرائيل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: اللواء نصر سالم لـ«قصواء الخلالي»: وجود إسرائيل في رفح الفلسطينية غير شرعي مستشار مركز الأهرام للدرسات: إسرائيل إزاء جيل جديد من المقاومة بعد انتهاء الحرب مسؤولون أمريكيون: إسرائيل لم تنسق مع مصر العملية في رفح الفلسطينية كما يجب أكرم السيسي لـ«الشاهد»: إسرائيل كيان غريب ونموذج للعقد النفسية عاجل.. بايدن: الهدنة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية قد تبدأ "غدا" بشرط وحيد إسرائيل صفارات الإنذار بقلم نرمين عفيفي