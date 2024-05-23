رئيس «الاقتصاد الرقمي بالغرفة التجارية»: التسوق الرقمي شهد نموا كبيرا في السنوات الـ5 الماضية

قال كريم غنيم، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا بغرفة القاهرة التجارية، إن التجارة الإلكترونية أحد أشكال وقنوات التجارة الحديثة، وشهدت نمواً غير مسبوق فى السنوات الخمس الماضية بالمنطقة العربية ومصر، مشيراً إلى أن نسبة نموها فى مصر بلغت 40% خلال جائحة كورونا فقط، وهناك أعداد كبيرة من المواطنين يعتمدون على التجارة الإلكترونية بشكل أساسى، كما أن هناك إقبالاً كبيراً على الشراء «أون لاين»، لكافة السلع والخدمات.. فإلى نص الحوار:

كيف ترى أهمية التجارة الإلكترونية فى الاقتصاد المصرى؟

- التجارة الإلكترونية تعتبر أحد أشكال وقنوات التجارة الحديثة، والفترة المقبلة ستشهد تعظيم التجارة الإلكترونية، خصوصاً أننا نحتل حالياً مراكز متقدمة فى أفريقيا من حيث حجم وقيمة التجارة الإلكترونية، وكانت أزمة فيروس كورونا أحد أهم أسباب نمو التجارة الإلكترونية فى العالم ومصر.

هل هناك حماية لحقوق المتعاملين على منصات التجارة الإلكترونية؟

- هناك حماية كبيرة لحقوق المستهلكين المتعاملين على منصات التجارة الإلكترونية، بهدف تنمية هذا القطاع وتقديم خدمات أفضل، حيث يتم النظر للتجارب العالمية الناجحة فى مجال التجارة الإلكترونية والعمل على تطبيقها فى مصر، والسوق المصرية من أكبر الأسواق الواعدة فى مجال التجارة الإلكترونية فى أفريقيا، كما أن شركات التجارة الإلكترونية تسعى لتعزيز آفاق الاستثمار فى مصر بشتى الطرق، سواء من خلال الاستثمار المباشر أو الاستثمار غير المباشر.

ما الفئة المستهدفة من التجارة الإلكترونية؟

- التجارة الإلكترونية توفر الآلاف من فرص العمل للشباب فى كافة القطاعات والمجالات، سواء كانت فرص عمل مباشرة أو غير مباشرة، ومصر تتجه بقوة نحو التحول إلى التجارة الإلكترونية، خصوصاً أن أغلب سكان مصر من الشباب ولديهم القدرة على التعامل مع التكنولوجيا.

ماذا عن نسبة نجاح تلك التجارة على مستوى الإقليم؟

- هذه التجارة شهدت نمواً غير مسبوق فى السنوات الخمس الماضية بالمنطقة العربية ومصر، وبلغت نسبة نموها فى مصر 40% خلال جائحة كورونا فقط، وهناك أعداد كبيرة من المواطنين يعتمدون على التجارة الإلكترونية بشكل أساسى، كما أن هناك إقبالاً كبيراً على الشراء أون لاين لكافة السلع والخدمات، وهناك من يعتقد أن التجارة الإلكترونية تقتصر على شراء الملابس وأجهزة الموبايل، رغم أنها أصبحت توفر كافة احتياجات المواطنين سواء كانت استهلاكية أو خدمية.

هل شهد مجال التسوق الإلكترونى زيادة ملحوظة فى النشاط خلال الفترة الماضية؟

- من منا لا يتفقد هاتفه طوال اليوم لمعرفة كل ما هو جديد عن العالم الخارجى؟ وبما أن الهاتف المحمول يعتبر جزءاً أساسياً من أدواتنا الشخصية اليومية، فكان من الطبيعى أن يكون له عامل كبير فى النشاط التجارى، حيث شهد التسوق عبر الهاتف المحمول إقبالاً كبيراً منذ عدة سنوات، ولا تظهر شعبيته أى علامات على التباطؤ حتى وقتنا الراهن، لذلك من المتوقع أن يستمر فى مسار نموه خلال 2024.

وماذا عن مواقع التواصل الاجتماعى؟

- أصبحت مواقع التواصل الاجتماعى الآن منصات تجارية قوية للغاية، بعدما كانت مجرد أدوات تواصل بين الجميع، لقد كان لها دور كبير فى نمو النشاط التجارى للمسوقين عبر الإنترنت خلال السنوات الماضية، وفى العام 2024 من المتوقع أن ترتفع مكانة وجود التجارة الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشكل أقوى، ما يوفر للشركات فرصاً جديدة للوصول إلى العملاء، لذلك لا يمكنك كمسوق تجارى عدم الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعى، ويجب عليك استخدامها كقناة مبيعات لزيادة دخلك وانتشار علامتك التجارية حول العالم.

السياسات الواضحة

قطاع التجارة الإلكترونية يجعل الأولوية لراحة العملاء، عن طريق توفير مجموعة من طرق الدفع والشحن، ومعلومات الشحن الشفافة، والسياسات الواضحة، بما فى ذلك عمليات الاستبدال والإرجاع، وسيساعد ذلك فى تحسين رضا العملاء عن الشركة، كما تُعد الحماية الأمنية أمراً بالغ الأهمية فى التعاملات الإلكترونية.

وتوفر شهادة البروتوكول SSL التى تمنح للمواقع الإلكترونية العديد من المزايا المهمة، مثل إمكانية تشفير بيانات العملاء، والمصادقة على هوية الموقع، وضمان حماية تبادل البيانات، ما يساهم بدوره فى بناء الثقة وتعزيزها، ويعد اتباع بروتوكولات HTTPS عاملاً مهماً فى السوق الرقمية اليوم، بما يتماشى مع استراتيجية مصر الوطنية للأمن السيبرانى.