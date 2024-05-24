«الأونروا»: هناك حرب أخرى تدور دون أن يلاحظها أحد بمخيم نور شمس بالضفة الغربية

أكد المفوض العام لأونروا، فيليب لازاريني، أن هناك حربا أخرى تدور دون أن يلاحظها أحد بمخيم نور شمس في الضفة الغربية، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأشار إلى أن موظفي الوكالة أخبروه عن تأثير العمليات العسكرية للقوات الإسرائيلية على حياتهم اليومية، لافتًا إلى أن التصعيد في المنطقة، وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية يُزيدان صُعوبة تنفيذ حل سلمي للصراع.