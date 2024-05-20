«الأونروا»: أكثر من 810 آلاف شخص فروا من رفح الفلسطينية

ذكرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، أنَّ النزوح مستمر في قطاع غزة بعد مرور أكثر من 225 يومًا على حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، مبينة أنَّ التقديرات تشير إلى أن أكثر من810 آلاف شخص فروا من رفح الفلسطينية خلال الأسبوعين الماضيين، بحسب «تليفزيون فلسطين».

اشتباكات بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي

في سياق مواز، اشتبكت الفصائل الفلسطينية مع قوة إسرائيلية راجلة ترافقها ناقلة جند قرب مسجد الشهيد عماد عقل بمخيم جباليا شمال القطاع، مع وقوع قتلى وجرحى، بجانب اشتباكات ضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي شرق دير البلح وسط القطاع.

حرب لا تتوقف

بدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وتستمر الحرب لشهرها السابع حاليا، وسط ارتفاع أعداد الخسائر في الجانب الفلسطيني، التي سجلت أكثر من 35 ألف شهيد حتى الآن أغلبهم من الأطفال والسيدات.