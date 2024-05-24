عاجل.. الترجي يفاجئ كاف والأهلي بطلب صعب قبل نهائي أفريقيا بـ48 ساعة

طلب نادي الترجي التونسي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» الحصول على 7 آلاف تذكرة لجماهيره أمام الأهلي يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال وليد قرفالة المتحدث الرسمي لنادي الترجي في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «طلبنا بالفعل 7 آلاف تذكرة من الاتحاد الإفريقي لجماهيرنا أمام الأهلي والأمر سيتم حسمه غدًا في الاجتماع الفني الخاص بالمباراة».

ويعد طلب الترجي التونسي صعبا للغاية لأن لائحة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تسمح له بـ3500 تذكرة فقط، كما أن الأهلي لن يوافق على زيادة الجماهير باستاد القاهرة.

موعد مباراة الأهلي والترجي ويلاقي الأهلي الترجي يوم السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي في تمام الثامنة مساءً.

قائمة الأهلي لمواجهة الترجي وضمت قائمة الأهلي للمعسكر 23 لاعبا وفقًا لمصدر داخل النادي، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وأكرم توفيق وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي.

خط الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وأليو ديانج وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا ورضا سليم وبيرسي تاو وحسين الشحات وكريم فؤاد ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمود كهربا وسام أبو علي وأنتوني موديست.

قائمة الترجي لمواجهة الأهليحراسة المرمى: أمان الله مميش - معز بن شريفية - صدقي الدبشي.

خط الدفاع: محمد بن علي - رائد بوشنيبة - محمد أمين بن حميدة - ياسين مرياح - هاني عمامو - أمين توجاي.

خط الوسط: روجيه أهول - واوجبيلو - غيلان الشعلالي - حسام تقا - زكرياء العايب - غيث الوهابي - وائل الدربالي.

خط الهجوم: يان ساس - حسام غشة - أسامة بوقرة- أوندريه بوكيا - رودريجيز - محمد أمين بن حمودة -كيبا سوي.