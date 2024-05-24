«القاهرة الإخبارية»: مستشفى شهداء الأقصى هو المرفق الطبي الوحيد العامل حاليًا في غزة

أكد مراسل «القاهرة الإخبارية»، أن مستشفى شهداء الأقصى هو المرفق الطبي الوحيد العامل حاليًا في المحافظة الوسطى بقطاع غزة، وفق نبأ عاجل للقناة.

وأضاف المراسل أنه جرى استشهاد أكثر من 30 شخصا في مجازر جديدة للاحتلال خلال الساعات الماضية في عدة مناطق من مدينة غزة، لافتًا إلى أن آليات الاحتلال مٌستمرة في تدمير مخيم جباليا، وبيت لاهيا، وبيت حانون، ويوجد شهداء ومصابون لا يتمكن الدفاع المدني من الوصول إليهم حتى الآن.

وأشار إلى أن مٌخيمات مدينة رفح الفلسطينية تتعرض للقصف العنيف من الاحتلال من الجو والبحر.