محمود مسلم: العالم أصبح أكثر اقتناعا بجرائم إسرائيل في غزة

تحدث الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، عن استخدام إسرائيل للأكاذيب والأخبار المغلوطة للنيل من الدور المصري في جهود الوساطة لوقف إطلاق النار.

قال «مسلم» في مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، إن ما يثار في هذا الصدد محاولة منهم لتخفيف الضغط على الحكومة الإسرائيلية بعد أن أصبح العالم كله أكثر اقتناعًا بجرائمهم التي يرتكبونها في قطاع غزة، ولتخفيف الضغط عليهم أيضًا حتى من المعارضة ومن أهالي المحتجزين.

وتابع: «إسرائيل وأمريكا يريدان غسل أيديهما من عدم إتمام الاتفاق الذي بذلت فيه مصر جهودا كبيرة بحرفية وكفاءة وبدقة وإصرار على إتمامه، لكن هذة الأكاذيب التي تصدرت مؤكد أنها أكاذيب بدليل أنه بدأت تسريبات من إسرائيل أنها تريد العودة مرة أخرى إلى الهدنة والى إجراء اتفاق من أجل تسليم المحتجزين».

سقطات الوسائل الإعلامية الكبرى

وأكمل: «هذه الوسائل الإعلامية الكبرى هي التي ادعت أن حماس قطعت رؤوس الأطفال الفلسطينيين، وهو ما اعتذر عنه البيت الأبيض، كما أن الجرائم المهنية التي ارتكتبها الصحف الكبرى وبعض القنوات الكبرى في الحرب على غزة كبير جدًا، وهو دليل قوي على أنهم يعملون لصالح أفكار وسياسات هم مقتنعون بها وليس لصالح المهنة، وليس لصالح الحرية».

إسرائيل تلقي بالاتهامات للتغطية على الفشل

واختتم: «7 أكتوبر بكل ما فيها أسقطت نظرية الأمن الإسرائيلي، وإسرائيل كلما ضاقت عليها الدنيا وتعرضت لانتقادات كبيرة داخلية أو دولية تُلقي الاتهامات على مصر، وشوفناها لما ألقوا الاتهامات على مصر بأنها تهرب الأسلحة الى حماس، وتمنع وصول المساعدات إلى غزة، وهو كلام عبثي، وكل العالم يعلم بأنه كذب، والكذبة الكبرى أن مصر وضعت سيناريو للاتفاق مختلف عما أعطته لحماس، وهو كلام عبثي أيضا، ولا يمكن أن يكون المفاوض المصري بهذه السذاجة، وخاصة أنه مفيش طرف رسمي قال هذا الكلام».