منى عبدالوهاب تتعرض لوعكة صحية طارئة

كشفت الإعلامية منى عبدالوهاب، عن تعرضها لأزمة صحية دون الإفصاح عن تفاصيل هذه الأزمة.

أزمة صحية لمنى عبد الوهاب

وعبر حسابها على موقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام» نشرت منى عبدالوهاب صورة لها من داخل المستشفى، وهي على السرير ترتدي ملابس المستشفى، ولم تعلن تفاصيل أزمتها.

يذكر أن منى عبدالوهاب، حاصلة على بكالوريوس علوم الإعلام من الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام قسم الإنتاج الإذاعي والتليفزيوني.

قدمت العديد من البرامج الناجحة أبرزهم برنامج «تياترو»، والجزأين الأول والثاني من برنامج «الغش ممنوع»، والجزأين الأول والثاني من برنامج «الحكم بعد المزاولة» عام 2011، وبرنامج «أبو زعبل» في عام 2013، وبرنامج «مصارحة حرة» في عام 2015، وبرنامج «أهل المحبة» عام 2016.