محلل سياسي: الاحتلال الإسرائيلي يتبع سياسة الأرض المحروقة في الحرب على غزة

قال الدكتور شفيق التلولي، الكاتب والمحلل السياسي، إن العالم على دراية بما يحدث في قطاع غزة ليس اليوم فقط، ولكن منذ اللحظة الأولى للحرب التي اندلعت بشكل شرس ووحشي، واستهدفت الحجر والبشر والشجر من خلال سياسة الأرض المحروقة التي تتبعها حكومة الاحتلال منذ بداية العدوان على قطاع غزة.

قوات الاحتلال تنفذ أكبر مذبحة

وأضاف «التلولي»، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن قوات الاحتلال تنفذ أكبر مذبحة في التاريخ، وما يحدث في غزة هو مجزرة ضمن المجازر التي اعتادت تنفيذها دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ احتلت فلسطين، وهي تسير على هذا النهج.

الاحتلال يقتل المدنيين في مخيم جباليا

وتابع المحلل السياسي: «جيش الاحتلال استمر في قتل المدنيين في كل مكان، خاصة مخيم جباليا في شمال قطاع غزة وصولا إلى رفح الفلسطينية التي توغلت فيها قوات الاحتلال في عملية برية واجتياح شامل، فضلا عن إعادة تمرسها في منتصف قطاع غزة لتقسمه إلى قسمين، ولتحاصر القطاع بشكل كلي، وتقيم فيه أكبر مجاعة بالتاريخ وكل هذا أصبح بالتأكيد العالم يدركه جيدا».