«القاهرة الإخبارية»: إسرائيل دمرت 75% من إجمالي المنشآت في قطاع غزة

قال أيمن عماد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إنّه حسب البيانات التي صُدرت عن الحكومة الفلسطينية مؤخرًا، فإن الاحتلال الإسرائيلي دمر 75% من إجمالي المنشآت التي كانت في قطاع غزة، إضافة إلى خروج 20% من الأراضي الزراعية التي تعتبر من مصادر الدخل الأساسي للفلسطينيين، وأيضا خروج ميناء غزة عن العمل بعدما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتدميره بشكل كامل.

تحدي كبير على الصعيدين الإنساني والاقتصادي

وأكد خلال رسالة على الهواء في برنامج «تغطية خاصة» المُذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلامي حساني بشير، على أنّ ما يعانيه الفلسطينييون هو تحدي كبير على الصعيدين الإنساني والاقتصادي، وذلك بالتزامن مع العمليات العسكرية التي لم تتوقف وتزداد وتيرتها منذ 17 يوما تحديدًا بعدما قام الاحتلال الإسرائيلي ببسط سيطرته الكاملة على معبر رفح من الجهة الفلسطينية.

منع وصول المساعدات إلى قطاع غزة

وتابع: «السيطرة على معبر رفح أدت لمنع إيصال المساعدات واستقبال الجرحى المصابين الذين كانوا يتخذوا من منفذ رفح شريانًا لهم لتلقي الخدمة العلاجية، وأيضا المسافرين الذي كانوا يتوافدون يوميا للتوجه إلى الدول الآخرى وغير ذلك من أصحاب الإقامات، وذلك هو التحدي الآخر الذي يواجهه الفلسطينينون في ظل التحذيرات الأممية بتفاقم الوضع في قطاع غزة».