رحلت عن عالمنا منذ قليل، شقيقة الفنانة لبنى عبدالعزيز، ومن المقرر تشييع جثمانها اليوم، بعد صلاة الجمعة، وسيكون العزاء الأحد المقبل في مسجد الحامدية الشاذلية بعد صلاة المغرب.

وفاة شقيقة الفنانة لبنى عبدالعزيز

وكتبت الفنانة نوران أبو طالب أحد أفراد العائلة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلة: «بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، توفيت اليوم إلى رحمة الله تعالى، لميس عبد العزيز بنت عمة أمي وشقيقة الفنانة لبنى عبدالعزيز، والصلاة على روحها غدًا بعد صلاة الجمعة بمسجد مصطفى محمود».