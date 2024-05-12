اقرأ في عدد «الوطن» غدا: وكالات المحروسة التجارية.. فن وتراث في حضرة التاريخ

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا الاثنين، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

«السيسي» يفتتح «السيدة زينب»: لدينا خطة شاملة لتأهيل مساجد آل البيت

الرئيس: اختاروا مصر للاستقرار والاحتماء بها.. وسلطان البهرة: نقدّر مساعيكم لإنارة بيوت الله

جهود مكثفة لاستعادة رونق العاصمة الإسلامية.. و«الأوقاف»: «السيدة زينب» شاهد على أعظم عصر في عمارة المساجد03

مصر تدعم دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام «العدل الدولية»

«نفيسة البيضا» أضاءت مصر القديمة بـ«الشموع» وغمرت أهلها بالخير«بازرعة»

الزمالك يستعد لمباراة نهضة بركان الثانية.. والأهلي يدرس الترجي

«مدبولي»: ملتزمون بزيادة إسهام القطاع الخاص إلى 65% من استثمارات الدولة

وكالات المحروسة التجارية.. فن وتراث في حضرة التاريخ

مصر سلة غـذاء العالم

تدشين أكبر مشروع زراعي صناعي تجاري متكامل في «الدلتا الجديدة»

«مستقبل مصر»: استصلاح 600 ألف فدان على الحدود الليبية و3 مشروعات ضخمة بسيناء

الصفحة الثانية

عشرات الشهداء والمصابين في قصف مدفعي على الأراضى الفلسطينية

جماعات متطرفة تدعو لاقتحام «الأقصى» ورفع علم إسرائيل داخله احتفالاً بـ«يوم النكبة».. وحملة اعتقالات موسعة في مدن الضفة الغربية

«الإحصاء الفلسطيني» في ذكرى النكبة: 134 ألف شهيد بذلوا أرواحهم دفاعا عن الأرض

مظاهرات عالمية تندد بتدهور الوضع الإنساني في غزة.. وضغوط داخلية للإطاحة بـ«نتنياهو»

30 مليار دولار خسائر أولية جرَّاء العدوان على القطاع.. وتدمير أكثر من 31 ألف مبنى

دعم دولي للاعتراف بدولة فلسطين.. و«جوتيريش»: لا بد من وقف إطلاق النار

«التعاون الدولي»: 9 مليارات دولار استثمارات للقطاع الخاص مقدمة من «التمويل الدولية»

«الداخلية» تُعلن قبول الدفعة العاشرة من معاوني الأمن

خبراء: استثمارات «رأس الحكمة» وتحرير سعر الصرف أعادا الانضباط إلى السوق

«خضر»: إقبال المصريين على مكاتب الصرافة دليل على انتهاء السوق الموازية.. و«أنيس»: حرية الصرف أدت إلى إعادة الأموال إلى مصادرها الطبيعية

الصفحة الثالثة

السيسي: خطة كبيرة لتطوير مساجد آل البيت والصحابة

الرئيس وسلطان البهرة يفتتحان مسجد السيدة زينب بعد تطويره: الله أكرمنا بزيارة آل البيت.. وعندما بحثوا عن مكان للاستقرار فيه والاحتماء به كانت مصر وجهتهم

وزير الأوقاف: «السيدة زينب» صرح إسلامي عظيم وشاهد على أعظم عصر في عمارة المساجد

إحياء «القاهرة التاريخية».. جهود مكثفة لاستعادة رونق العاصمة الإسلامية

«القصبي»: المسجد تحفة معمارية.. و«الشريف»: بيوت الله تشهد تطويرا غير مسبوق في عهد «السيسي» ويتم تطوير المناطق المحيطة بها بصورة حضارية

«صديق»: تطوير مسجد الحاكم وباب زويلة ودرب اللبانة وحارة الروم والحسين.. والخطة تشمل واجهات المباني القديمة وتوحيد هويتها البصرية

«أبوهاشم»: مؤسسات الدولة تكاتفت لإنجاز المشروع.. والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بذلت جهودا عديدة وجددت 40 مسجدا

أمين «اللجنة الدينية بالنواب»: تطوير المساجد ملحمة في حب الوطن وآل البيت

المساجد عادت للحياة بشكل مبهر يليق بها دون مساس بأثريتها وفي فترة زمنية قصيرة

الصفحة الرابعة

زخارف منمقة وأحجار عتيقة تجسد المزج بين فنون العمارة الإسلامية

فن وتراث في حضرة التاريخ

«الغوري».. بدأت بفندق تجاري وأصبحت قلعة فنية ضخمة

«عشماوي»: تحتوى على قرابة 60 مرسما.. و«الكسباني»: الأكثر تميزا بفنون العمارة الإسلامية

«نفيسة البيضا».. أضاءت مصر القديمة بـ«الشموع» وغمرت أهلها بالخير

تزوجت اثنين من زعماء المماليك وورثت ثروة ضخمة مكَّنتها من إنشاء سبيل ووكالة «صدقة جارية على روحها»

نائب «الأعلى للآثار»: أحبها المصريون بسبب فعل الخير ولم يتبقَّ من آثارها سوى البوابة الحجرية

الصفحة الخامسة

«كحلا».. بدأت بـ«الصابون النابلسي» وانتهت بمجمع للحرف التراثية

«الورداني»: «المنطقة هنا كانت مليانة بالوكالات.. وكل وكالة مشهورة بتجارة معينة»

«أسطوات القاهرة القديمة»: «اتربينا حواليها.. ونصنع بداخلها التحف الفنية»

«بازرعة».. مبنى تاجر «بن يمنى» شاهد عيان على تاريخ الجمالية و«مزاج أهلها»

محمود مرزوق: «الحوانيت» و«الحواصل» و«الفنادق».. عناصر معمارية تشابهت في بناء الوكالات

باحث أثري: الوكالات التجارية سبب الرواج الاقتصادي في عهد المماليك والعثمانيين

إعادة ترميم وتوظيف الوكالات ضرورة للاستفادة منها سياحيا مع الاحتفاظ بمعالم الأثر دون طمس هويته

الصفحة السادسة

تدشين أكبر مشروع زراعي صناعي تجاري متكامل لتوفير الغذاء للمصريين وتصدير الفائض

مصـر سلـة غـذاء العالم في 2027

«الوطن» في «مستقبل مصر»: حلم استصلاح الصحراء يصبح حقيقة

الدولة تتوسع في استصلاح 8 مناطق استراتيجية جديدة.. و«الغنام»: سنبدأ استصلاح 600 ألف فدان بجوار الحدود الليبية خلال أيام.. و3 مشروعات ضخمة بسيناء وزرعنا 800 ألف فدان خلال 7 سنوات.. ونستهدف استصلاح 800 ألف أخرى في عام.. وإجمالي المساحة المنزرعة سيكون 4.5 مليون فدان بحلول 2027

مهندسون بـ«محور الضبعة»: زراعتنا تسد الفجوة الغذائية

«جمعة»: نُنتج القمح للخبز بأعلى جودة.. والبنجر للسكر.. والبطاطس والبصل ومنتجات استراتيجية

المهندس شاهين حامد: حريصون على استغلال كل قطرة مياه.. وترشيد الأسمدة والمبيدات

مدير «الزراعة» لـ«الوطن»: نحقق أعلى إنتاجية للفدان في المحاصيل الاستراتيجية

المستثمرون «شركاء نجاح».. وننتج محاصيل استراتيجية توفر احتياجات المصريين ونُصدر للخارج

الصفحة السابعة

د. ياسر عبدالعزيز يكتب: السلام أكثر من غياب الحرب

مجدى صابر.. حين تعيش الأفكار

عماد فؤاد.. الربيع الأمريكي (4) كلام واضح

بلال الدوى يكتب: يا حلاوة.. «برنارد ليفي» في «تل أبيب»

الصفحة الثامنة

«رحمة على ابنى»

سيارة «عم حربي» في خدمة مرضى السرطان

عرض مسرحي يحتفي بأبطال «القناة» في القرى والمحافظات.. درس مقاومة «ع السمسمية»

«فرق توقيت».. مشروع تخرج لحل مشكلات الآباء مع الأبناء

جولة بـ«الإسدال».. سائحات الغردقة يستمتعن بروحانيات مسجد «الميناء»

لوحة فنية.. أزياء «سيلفي» بقصاصات الكتب ورائحة الزهور