«القومي للمرأة» يشارك في مؤتمر سيدات المنصة والجمهورية الجديدة

شاركت الدكتورة نسرين البغدادي، عضو المجلس القومي للمرأة، في مؤتمر بعنوان «سيدات المنصة والجمهورية الجديدة.. إنجازات استراتيجية ومكتسبات وطن»، الذي نظّمه مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء، رئيس جامعة عين شمس، وبحضور الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشؤون المجتمع وتنمية البيئة ورئيس المؤتمر.

العصر الذهبي للمرأة المصرية

وأكدت الدكتورة نسرين البغدادي أنّ المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في ظل وجود إرادة سياسية واعية وداعمة للمرأة في كل المجالات، مشيرة إلى أنّ مصر حققت طفرة غير مسبوقة في مجال تمكين المرأة على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، خلال الـ10 سنوات الماضية.

ونوّهت بتاريخ كفاح المرأة المصرية على مر العقود الماضية، مؤكدة على أن ما يتم إنجازه هو تكليل لتلك الجهود، وأن دخول المرأة النيابة العامة ومجلس الدولة ليس وليد اللحظة لكنه نتاج لجهود بدأت منذ 8 عقود ماضية.

الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030

وأشارت الدكتورة نسرين البغدادي إلى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 التي أقرها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2017 كوثيقة العمل الحكومية للأعوام المقبلة، واستعرضت جهود المجلس لتمكين المرأة ، ودوره ممثلا فى اللجنة التشريعية بالمجلس في إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة بأهداف المجلس، إلى جانب اقتراح مشروعات القوانين التي تهدف إلى إنصاف المرأة وتمكينها في كافة المجالات.