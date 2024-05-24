«الإغاثة الطبية» في غزة: وضع القطاع الصحي مأساوي والمستشفيات خارج الخدمة

قال الدكتور عائد ياغي، مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة، إنه لا توجد مستشفيات تعمل في شمال قطاع غزة، بعد أن أخرجها الاحتلال الإسرائيلي عن الخدمة.

الاحتلال يحاصر مستشفى العودة

وتابع مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة، في تصريحاته التي نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»: «الاحتلال يحاصر مستشفى العودة في شمال غزة على مدار 5 أيام، وأجبر الطواقم الطبية على الخروج».

وأكد أنَّ مستشفى واحد يعمل بشكل جزئي في دير البلح وسط قطاع غزة، قائلاً: «القطاع الصحي في غزة يعاني واقعا صعبا ومأساويا»، مشيرا إلى ما يعانيه قطاع غزة من نقص في الوقود وشح الأدوية والمستلزمات الطبية، حيث تعمل الطواقم الطبية تحت تهديد كبير من قوات الاحتلال، قائلا: «قوات الاحتلال قتلت نحو 500 فرد من الطواقم الطبية واعتقلت المئات منهم».

إعادة افتتاح غرفة صغيرة بمجمع الشفاء الطبي لمرضى الغسيل الكلوي

وأشار إلى إعادة افتتاح غرفة واحدة صغيرة في مجمع الشفاء الطبي لاستقبال مرضى الغسيل الكلوي، فيما لا يزال نقص المستلزمات الطبية يؤثر على الأطفال وكبار السن في القطاع.

وتابع: «تم استشهاد وفقدان عشرات الأطفال في القطاع جراء سوء التغذية، واستمرار منع دخول المساعدات للقطاع وإغلاق المعابر له تداعيات سلبية على المواطنين لا سيما في الشمال».

واختتم تصريحاته: «استمرار منع دخول المساعدات للقطاع وإغلاق المعابر له تداعيات سلبية على المواطنين لا سيما في الشمال».