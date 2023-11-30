خسائر القطاع الصحي والبنية التحتية في غزة.. 1700 طفل مفقود نتيجة القصف

وجَّهت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، للتنسيق السريع في توفير المستلزمات الطبية التي يطلبها القطاع، مضيفة أن المعبر مفتوح باستمرار لاستقبال الجرحى الفلسطينيين وإرسال المساعدات.

وأكدت وزيرة الصحة الفلسطينية، أن هناك 26 مستشفى من إجمالي 35 مستشفى بالقطاع قد تعطلت عن العمل، بخلاف تدمير 60% من البنى التحتية بالقطاع، بخلاف 6 آلاف مفقود، و16 ألف شهيد و35 ألف جريح، مؤكدة أن العنف الذي تعرض له القطاع تسبَّب في انهيار جزئي لـ 230 ألف منزل بخلاف المنازل التي دمرت بالكامل.

خسائر القطاع الصحي والبنية التحتية

رصد تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، خسائر القطاع الصحي والبنية التحتية في غزة نتيجة القصف الإسرائيلي، وهي الآتي:

- تدمير 56 ألف وحدة سكنية بالكامل.

- 6 آلاف فلسطيني مفقودين منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي.

- 26 مستشفى من إجمالي 35 تعطلت عن العمل.

- 16 ألف شهيد و35 ألف جريح في 52 يوما من العدوان.

- 60% من البنى التحتية بالقطاع دُمرت.

- 1700 طفل مفقود نتيجة القصف الإسرائيلي على غزة.

- 230 ألف منزل تعرضت لانهيار جزئي بخلاف المنازل التي دُمرت بالكامل.