«النقل الدولي»: مصر تولي اهتماما كبيرا بالقطاع اللوجستي لتنويع مصادر الدخل

قال الدكتور عمرو السمدوني سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة، إن القطاع اللوجستي من أهم القطاعات الاقتصادية التي توليها الدولة المصرية اهتماما كبيرا ضمن رؤيتها المستقبلية 2030 التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، مشيراً الى أن البنية الأساسية في القطاع تتميز بضخامتها وتطورها المستدام.

تقليل التكاليف وزيادة جودة الخدمات المقدمة

طالب «السمدوني» في بيان، بتفعيل دور المواني كمركز لوجستي متكامل يقدم جميع الخدمات المتعلقة بالسفن وحركة البضائع، مع ربطه بسلاسل التوريد العالمية، وتكامل المواني محلياً وعالمياً بهدف تقليل التكاليف وزيادة جودة الخدمات المقدمة.

تطوير المواني وتوطين الصناعات البحرية

أكد أن الجهود التي تبذلها الدولة من أجل تطوير المواني البحرية، إضافة إلى توطين الصناعات البحرية والسفن والبنية التحتية للمعدات اللازمة لهذه الصناعة، تسهم في زيادة الدخل القومي وتحويل مصر إلى مركز لوجيستي عالمي.

أضاف أن مصر تمتاز بموقع جغرافي مهم وحيوي بوقوعها على البحر الأحمر والبحر المتوسط ووجود قناة السويس ونهر النيل وهذا يؤكد وجود منافذ بحرية ونهرية كثيرة ويعني وجود حركة تجارية عالية، موضحا أن مصر تسعى ليصبح ميناء العين السخنة أكبر ميناء محوري بالبحر الأحمر.