تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة في مواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة بلغت 10 سفن، إذ جرى تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و955 شاحنة و870 سيارة، وشملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، 450 شاحنة و870 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، و505 شاحنات و6 سيارات.

تداول 3450 طن بضائع

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة الكلوديا، فيما استقبل الميناء أمس العبارتين أمل والرياض، وغادرت ثلاث سفن وهى بوسيدون إكسبريس، الحرية 2 وسينا، كما جرى تداول 3450 طن بضائع و468 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن، وهي بريدج، وكوين نفرتيتى، وآور وآيلة.

استقبال السفينة النوي إكسبريس

ويستعد ميناء بورتوفيق لاستقبال السفينة النوي إكسبريس، على متنها 740 سيارة بوزن 1480 طن قادمة من جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2400 راكب بموانيها.