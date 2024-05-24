أندريه زكي يشارك في احتفال الكنيسة الإنجيلية الأولى بطنطا (صور)

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في احتفال الكنيسة الإنجيلية الأولى بطنطا بمناسبة ضم أعضاء جدد، أمس، بحضور القس أيمن سامي رئيس مجمع الدلتا الإنجيلي، والأسقف يوسف شحاتة، عضو المجلس الإنجيلي العام، ومنسي ناجي، راعي الكنيسة الإنجيلية الأولى بطنطا.

الاستثمار في البشر يحتاج صبر

وقدّم رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة لجميع الأعضاء الجدد بالكنيسة الإنجيلية الأولى بطنطا، كما هنأ راعي الكنيسة القس منسى ناجي، معبرًا عن سعادته الكبيرة بمشاركة شعب الكنيسة الاحتفال اليوم، مضيفًا: «علينا أن نعلم يا أحبائي أن الاستثمار في البشر يحتاج إلى الصبر والقدرة على منح الفرصة الثانية وهو الأمل لصناعة قادة عظام، وأساس بناء المستقبل، كما علينا أن نعرف دائمًا الأسباب والجذور الحقيقية للصعوبات والتحديات في حياتنا وعدم التعامل فقط مع ظواهر المشكلات».