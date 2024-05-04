رئيس الطائفة الإنجيلية: نشكر الرئيس السيسي على جهوده في رفعة المجتمع

هنأ الدكتور أندرية زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، الحضور في احتفالية الطائفة بعيد القيامة المجيد 2024، بحضور حسام زعتر مندوبا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقيادات الطائفة الإنجيلية، وراعي الكنيسة الدكتور القس يوسف سمير، وذلك بالكنيسة الإنجيلية في مصر الجديدة.

رئيس الطائفة الإنجيلية يشكر الرئيس السيسي

وتقدم رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، بالشكر للرئيس السيسي على جهوده من أجل رفعة المجتمع والعبور من الأزمة الاقتصادية الحالية في حالة من التوترات الخارجية.

وأكد التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني في ظل الأزمة الحالية، مؤكدا أهمية حل الأزمة والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في الأرض، ووقف سفك الدماء.

كما توجه بالشكر الوزراء الذين حرصوا على الوجود، منهم الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك المحافظين، والمستشار محمود فوزي رئيس أمانة الحوار الوطني، إلى جانب الحاضرين بالنيابة عن كل من شيخ الأزهر الشريف، ووزير الأوقاف المصرية، والدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جريدة الوطن.

تحديات وحروب على مستوى العالم

وقال زكي في بدايه كلمته: «في السياق المعاصر للعيد نجد التحديات والحروب ونحن نحتفل بعيد القيامة وسط أجواء عالمية مشحونة على الأصعدة كافة، ومنذ أن بدأت جائحة كورونا أصبحت احتفالاتنا بالأعياد تأتي في أجواء ملتهبة، فبعد الجائحة رأينا الحرب الروسية الأوكرانية والتي هددت استقرار العالم كله، كما تستمر الحرب على أصحاب الأرض في غزة، التي راح ضحيتها أكثر من 34 ألف شهيد معظمهم من الأطفال والنساء».

وأشار خلال كلمته إلى أزمة اللاجئين قائلا: «كعادة مصر، الشقيقة الكبرى للبلاد العربية بأكملها، استقبلت أكثر من 9 ملايين من اللاجئين وهم يعاملون معاملة المواطنين».