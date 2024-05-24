«القاهرة الإخبارية»: ارتفاع عدد الشهداء في المحافظة الوسطى بقطاع غزة إلى 20

قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في خان يونس، إنه تم منذ قليل انتشال شهيدين من منطقة الزوايدة في الغرب بالمحافظة الوسطى بقطاع غزة، بعد أن استهدفتهما مسيرة إسرائيلية على الطريق الساحلي، ونقلا إلى مستشفى شهداء الأقصى، ليرتفع أعداد الشهداء في هذه المحافظة من ساعات الليل وحتى هذه اللحظة إلى ما يزيد عن 20 شهيدا.

قصف مخزن للمساعدات الإنسانية

وأضاف «جبر»، خلال رسالة على الهواء، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت خلال ساعات الليل مخزنا للمساعدات الإنسانية في المحافظة الوسطى ما أدى لارتقاء 12 شهيدا، وبعد ذلك قصفت المسيرات الإسرائيلية مدرسة تأوي أعدادا من النازحين ما أدى لارتقاء 5 شهداء، بالإضافة للقصف المدفعي الذي يطال المنطقة الشرقية من هذه المدينة.

ولفت إلى أن محور مدينة رفح الفلسطينية لا زال مشتعلا، حيث لم تتوقف المدفعية الإسرائيلية عن استهدافها العنيف باتجاه المناطق الشرقية والوسطى، والتي تنهال بشكل عشوائي باتجاه مخيم الشابورة والبرازيل وأحياء الجنينة وتل زارع والسلام، والمناطق الأخرى من المنطقة الشرقية.

إطلاق النيران في رفح الفلسطينية

وأوضح أن المروحيات الإسرائيلية تطلق نيرانها بشكل مباشر وقوي اتجاه المناطق الغربية بمدينة رفح الفلسطينية، بجانب القصف المكثف من الزوارق الحربية الإسرائيلية للمناطق الغربية لرفح الفلسطينية جنوبا وحتى بيت لاهيا شمالا.