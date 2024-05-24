أول تعليق من والد بيلا حديد على دعمها لفلسطين بفستان في مهرجان كان

لم تنس عارضة الأزياء الأمريكية، بيلا حديد، أصلها الفلسطيني، فمنذ المجازر الإسرائيلية التي ارتكبها جيش الاحتلال، وهي تندد بتجاوزات إسرائيل، حتى أتت اللحظة التي جعلت فيها حساباتها بمنصات التواصل الاجتماعي، وسيلة لكشف الانتهاكات التي تحدث في حق الشعب الفلسطيني، واستغلت مهرجان «كان»، الفني الأكبر في دعم قضية فلسطين.

بيلا حديد تدعم فلسطين مهرجان كان

ومؤخرًا، خطفت عارضة الأزياء الأمريكية من أصل فلسطيني بيلا حديد، الأنظار إليها، خلال تواجدها في باريس لحضور مهرجان «كان»، بدورته الـ77، حيث ظهرت وهي تتجول بشوارع مدينة كان الفرنسية بفستان مستوحى من الكوفية الفلسطينية الشهيرة.

ونشرت عارضة الأزياء الشهيرة، العديد من اللقطات المختلفة، وهي تتألق بفستان بالأبيض والأحمر، مستوحى من التراث الفلسطيني، يشبه الشال الذي يرتديه الفلسطينيون، ويعد من أشهر رموز المقاومة الفلسطينية.

أول تعليق من والد بيلا حديد على دعمها لفلسطين

ومن جانبه، شارك رجل الأعمال محمد حديد، والد بيلا، صور ابنته عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» مُعلقًا باللغة العربية: «دمي فلسطيني»، في إشارة إلى أغنية الفنان الفلسطيني محمد عساف.

الجدير بالذكر أنّ عارضة الأزياء الأمريكية، بيلا حديد، تحرص دومًا على حضور مهرجان كان السينمائي بانتظام منذ عام 2016، وعادة ما يكون لها مواقف واضحة وصريحة تجاه القضايا العالمية.