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الاحتلال الإسرائيلي يقصف المخيمات في وسط غزة

كتب:

منتصر سليمان
07:22 ص | السبت 25 مايو 2024
قطاع غزة - صورة أرشيفية

قطاع غزة - صورة أرشيفية

أفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، يفيد أن الاحتلال الإسرائيلي يقصف المخيمات في المحافظة الوسطى بغزة.

 

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