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«الخارجية الأمريكية» تؤكد أهمية زيادة مستويات المساعدات الإنسانية في غزة

كتب:

منتصر سليمان
02:25 ص | السبت 25 مايو 2024
رفح الفلسطينية _ صورة أرشيفية

رفح الفلسطينية _ صورة أرشيفية

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، أن بلينكن ونظيرته الألمانية بحثا الحرب في أوكرانيا ومواجهة التحديات الصينية، ، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.

وأضافت الخارجية الأمريكية: «بلينكن تحدث مع الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني جانتس، وأكد مجددا على موقف بايدن بخصوص عملية كبيرة في رفح الفلسطينية، كما شدد على أهمية زيادة مستويات المساعدات الإنسانية في كافة أنحاء غزة».

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