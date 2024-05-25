باحثة: قرارات «العدل الدولية» تعكس أهمية دور مصر في الوساطة وإدخال المساعدات

قالت نرمين سعيد، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنَّ قرارات محكمة العدل الدولية أمس بشأن وقف الهجوم الإسرائيلي العسكري على مدينة رفح الفلسطينية في قطاع غزة، يعكس أهمية الدور المصري، سواء في مسألة الوساطة أو إدخال المساعدات الإنسانية.

وأضافت «سعيد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ مصر أصرت على رفض سياسة الأمر الواقع الذي حاول الاحتلال الإسرائيلي تمريرها عبر اجتياح رفح الفلسطينية، لكنها أيضاً استمرت في إرسال المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة.

وتابعت: «عقب اجتياح إسرائيل لرفح الفلسطينية، رأينا الموقف المصري الصامد والذي طالب بالرجوع إلى اتفاق المعابر مع الحرص على الجانب الإنساني أكثر من إسرائيل، ورأت مصر أن الوضع كارثي في قطاع غزة خاصة أن معبر رفح توقف عن العمل لمدة 20 يوما وتكدست شاحنات المساعدات أمام معبر كرم أبو سالم، لتعاني غزة من نقص حاد في الوقود والمواد الغذائية والأدوية».