السفيرة نميرة نجم: قرارات محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل ملزمة

رحبت السفيرة نميرة نجم، عضو الفريق القانوني لفلسطين بمحكمة العدل الدولية، بقرار المحكمة، بفرض تدابير مؤقتة إضافية على إسرائيل، مطالبة بالوقف الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية، وأية إجراءات أخرى بمدينة رفح الفلسطينية من شأنها فرض ظروف معيشية على الفلسطينيين في غزة، تهدد بقائهم كليا أو جزئيا، وفتح معبر رفح.

نميرة نجم: محكمة العدل ستنقل القرارات لمجلس الأمن

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور والإعلامي خالد أبو بكر، خلال برنامجه «كل يوم»، المذاع على شاشة «ON»، إن المحكمة ستنقل القرارات لمجلس الأمن، والقرار ملزم للدول الماثلة أمام المحكمة.

وأشارت إلى أن رئيس المحكمة أكد إلزامية هذه القرارات، وبالتالي الأمر ضد إسرائيل، وطلب منها اتخاذ تدابير بعينها، وهو قرار ملزم لإسرائيل قبل أي أحد.