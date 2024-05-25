أستاذ آثار: الحضارة المصرية تعاملت برقي مع ذوي الهمم

قال الدكتور أحمد بدران، أستاذ الآثار والحضارة المصرية بجامعة القاهرة، إن الحضارة المصرية القديمة من أقدم وأرقى الحضارات في طريقة تعاملها مع ذوي الهمم بطريقة، مشددًا على أنه عند مقارنتها مع باقي الحضارات سنجد أنها راعت فكرة حقوق الإنسان والمواطنة قبل ظهور أي منظمات أو ديانات سماوية، ووضعت المثل العليا والمبادئ الأولى للتعامل معهم باعتبارهم مواطنين لهم حقوق وواجبات.

الحضارة المصرية عاملت الجميع سواسية

وأشار «بدران»، خلال لقائه مع الإعلامية داليا أشرف ببرنامج «8 الصبح»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، إلى أنه بالرغم من عظمة الحضارة اليونانية والرومانية وكل ما ورد عنهم، لكن فيما يخص ذوي الهمم فإن الحضارة الإغريقية كانت تلقي بذوي الاحتياجات الخاصة على قمم الجبال حتى تختطفهم الطيور الشرسة آكلة اللحوم والحيوانات المفترسة، وكانت هذه قسوة كبيرة في الوقت الذي كانت الحضارة المصرية القديمة مليئة بالحكم والأمثلة التي تحث على معاملة الجميع سواسية لأن الجميع من خلق الآله.

حكمة «لا تسخر من أعمى ولا من قزم»

وكشف عن وجود حكمة عاش بها الناس في الحضارة المصرية القديمة وهي: «لا تسخر من أعمى ولا من قزم»، موضحًا أنها حكمة لحكيم سمي «آمون إم أوبت» للتعليم والتنشئة للنشئ الصغير لكي يتبع هذا السلوك الطيب، وهذه الكلمات تأتي في موضعها الصحيح بالنسبة لسلوكيات الإنسانية والتعامل مع هذه الفئة في المجتمع، موضحًا أن الآثار وما جاء على جدران المعابر أو البرديات أو التماثيل تظهر عددًا من فئات ذوي الهمم وقدراتهم الكبيرة.