وزيرة السياحة المغربية تزور الأهرامات: عراقة الحضارة المصرية القديمة «مُبهرة»

استقبلت منطقة أهرامات الجيزة، اليوم، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمملكة المغربية فاطمة الزهراء لعمور، والوفد المرافق لها، على هامش زيارتها الحالية لمصر.

وكان في استقبالها أشرف محيي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم، الذي اصطحبهم في جولة بالمنطقة بدأت بزيارة للهرم الأكبر، العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا للعالم القديم، ومنطقة تمثال أبوالهول والبانوراما، إذ استمع الوفد لشرح مفصل عن تاريخ المنطقة ككل وما بها من أهرامات ومقابر، وكيفية بناء هرم خوفو ونحت تمثال أبو الهول ومشروعات الترميم التي تتم بالمنطقة.

وجرى استعراض مشروع تطوير خدمات الزائرين بالمنطقة والذي يجري تنفيذه حاليا بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص، لتحسين التجربة السياحية لزائري المنطقة وجعلها أكثر استمتاعا.

أعربت الوزيرة المغربية، عن انبهارها بالمنطقة وما بها من آثار تعكس عراقة الحضارة المصرية القديمة، كما حرصت على التقاط الصور التذكارية تخليدا لذكري هذه الزيارة.

جدير بالذكر أن أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، التقى اليوم، الوزيرة المغربية، لبحث سبل التعاون بين الجانبين المصري والمغربي في مجال السياحة.