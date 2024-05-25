استشهاد 6 فلسطينيين في قصف إسرائيلي لجسر وادي غزة كتب: عمرو هلال 11:55 ص | السبت 25 مايو 2024 قصف غزة أفادت «القاهرة الإخبارية» في بيان عاجل لها باستشهاد 6 جراء قصف استهدف مجموعة من المواطنين عند جسر وادي غزة وسط القطاع. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: إيطاليا تعلن استئناف تمويل «أونروا» «القاهرة الإخبارية»: الاحتلال يدمر أبنية سكنية في أحياء رفح الفلسطينية «القاهرة الإخبارية»: نتنياهو سيجري مشاورة وزارية هاتفية بشأن قرارات «العدل الدولية» «القاهرة الإخبارية»: حماس تثمن قرار «العدل الدولية» بمطالبة إسرائيل بإدخال المساعدات لغزة «القاهرة الإخبارية»: قلق بالغ في الشارع اللبناني جراء التصعيد الإسرائيلي على الحدود غزة قصف غزة القاهرة الإخبارية وادي غزة عاجل القاهرة الإخبارية بقلم عمرو هلال