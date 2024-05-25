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استشهاد 6 فلسطينيين في قصف إسرائيلي لجسر وادي غزة

كتب:

عمرو هلال
11:55 ص | السبت 25 مايو 2024
قصف غزة

قصف غزة

أفادت «القاهرة الإخبارية» في بيان عاجل لها باستشهاد 6 جراء قصف استهدف مجموعة من المواطنين عند جسر وادي غزة وسط القطاع.

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بقلم عمرو هلال