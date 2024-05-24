«القاهرة الإخبارية»: قلق بالغ في الشارع اللبناني جراء التصعيد الإسرائيلي على الحدود

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في بيروت، إن حزب الله نفذ أمس 10 عمليات من الجنوب اللبناني باتجاه أهداف عسكرية إسرائيلية وأغلب هذه العمليات و-تحديدا- 7 منها نفذت من القطاع الشرقي للجنوب اللبناني الذي يعد مثلث الحدود بين لبنان وإسرائيل وسوريا، و3 عمليات نفذت من القطاع الغربي الموازي للشريط البحري للجنوب اللبناني.

تنفيذ سلسلة من العمليات

وأضاف «سنجاب»، خلال رسالة على الهواء، أن أغلب هذه العمليات جاء ردًا على عملية الاغتيال التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، والتي تقع خارج دائرة الاشتباك والمناطق التي من المتعارف استهدافها على مدار الشهور القليلة الماضية، وبالتالي الرد على عملية الاغتيال جاء من خلال تنفيذ سلسلة من العمليات تجاه مقرات لقيادات جيش الاحتلال.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يتوقف عن اعتداءاته على الجنوب اللبناني، حيث نفذ أمس أكثر من 10 غارات جوية على مناطق متفرقة في القطاعات الثلاثة الشرقي والأوسط والغربي، وبلدة الخيام في القطاع الغربي هي الأكثر تضررا من جراء الغارات الإسرائيلية.

ارتفاع عدد المصابين والشهداء

وأكد أن هناك قلقا بالغا في الشارع اللبناني جراء اتساع الحرب والمواجهات في الجنوب اللبناني وانتقالها إلى البقاع الغربي، وهذه الحالة من القلق تتزامن مع ارتفاع عدد المصابين والشهداء من الغارات الإسرائيلية إلى رقم غير مسبوق على مدار العقود الماضية حيث وصل عددهم إلى أكثر من 370 شهيدا.