أكاديمية الشرطة تنظم ورشة تدريب للكوادر الإدارية بالمجالس القومية المتخصصة

نظمت أكاديمية الشرطة «مركز بحوث الشرطة بمقر مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية» ورشة العمل التدريبية الـ 36 الموجهة للكوادر الإدارية بالمجالس القومية المتخصصة (المجلس القومي للمرأة - الأشخاص ذوي الإعاقة - حقوق الإنسان - الطفولة والأمومة) تحت عنوان «دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدولة»، بمشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين.

استهدفت الدورة عددا من الموضوعات المختلفة المتصلة بالأمن القومي من أبرزها (تطور مفهوم الحرب وحروب الجيل الرابع ومشروعات تقسيم منطقة الشرق الأوسط - حرب اللاعنف وصناعة الدولة الفاشلة - آليات وأدوات هدم الدول من الداخل الإرهاب والشائعات والحروب النفسية، تخريب الاقتصاد والتدخلات الخارجية والتمويل الأجنبي للأنشطة الهدامة - استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتزييف الوعي وإثارة الرأي العام - الإعلام الموجه ودوره في إسقاط الدول من الداخل - جهود الدولة المصرية في كل المجالات لمواجهة تلك المخططات).

يُعد تنظيم الورشة استمراراً للدور الرائد الذي تضطلع به وزارة الداخلية في مجال تنظيم المبادرات التوعوية الهادفة لإحباط تلك المخططات.