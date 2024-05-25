دورتان تدريبيتان للكوادر الأمنية بأكاديمية الشرطة بالتنسيق مع «الصليب الأحمر»

اُختتمت بمقر مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة، فاعليات الدورتين التدريبيتين التي نظمتهما اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مجال التعريف باللجنة وأنشطتها على المستويين المحلي والدولي بمشاركة عدد من الكوادر الأمنية بالوزارة خلال الفترة من 19 مايو حتى 22 من الشهر نفسه.

تضمن البرنامج بالدورتين التدريبيتين، التعريف باللجنة الدولية للصليب الأحمر والقانون الدولي الإنساني وعلاقته بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، فضلاً عن التدريب على حماية أرواح وكرامة ضحايا الحرب والعنف الداخلي وتقديم المساعدة لهم ومبادئ استخدام القوة في النزاعات المسلحة.

وشهدت فاعليات الدورتين على مدار فترة انعقادهما، تدريبات للكوادر الأمنية المشاركة في مجال اختصاص اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وشهدت تفاعلاً ملحوظاً من قبل المشاركين، إلى جانب استعراض عديد من الموضوعات ذات الصلة.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الوزارة بالانفتاح على المنظمات الدولية المعنية كافة، دعماً وتعزيزاً لمسارات التعاون في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان، والتعريف بالمبادئ العامة للقوانين والمعاهدات الدولية بين أوساط العاملين بوزارة الداخلية.