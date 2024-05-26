أسعار الديب فريزر 2024 في سوق الأجهزة.. «من أجل صيف منعش»

مع بدء ارتفاع درجات الحرارة واقتراب فصل الصيف رسميا، يبدأ الكثيرون في شراء كل الأجهزة الكهربائية التي تساعدهم على مواجهة الموجات الحارة تلك، ويُعد الديب فريزر من أبرز تلك الأجهزة، نظرا لسرعة تلف الطعام في حالة عدم حفظه مع ارتفاع درجات الحرارة.

وتختلف أسعار الديب فريزر في سوق الأجهزة الكهربائية وفق عدد من الضوابط، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الديب فريزر 2024 في سوق الأجهزة الكهربائية، وفق المواقع الرسمية لشركات الأجهزة الكهربائية، كالتالي:

أسعار الديب فريزر 2024 الأفقي

- يتراوح سعر ديب فريزر أفقي 107 لترات، بين 9 آلاف و11 ألف جنيه ويختلف حسب الماركة.

- يتراوح سعر ديب فريزر أفقي 13 لتر بين 9500 و11500 جنيها.

- يتراوح سعر ديب فريزر 135 لترا بين 10 آلاف و12 ألف جنيه.

- يتراوح سعر ديب فريزر أفقي 140 لترا بين 11 ألفا و13 ألف جنيه.

- يتراوح سعر ديب فريزر أفقي 190 لتر بين 12800 و13500 جنيه.

- يتراوح سعر ديب فريزر أفقي 200 لتر بين 12500 و14 ألف جنيه.

- يتراوح سعر ديب فريزر أفقي سعة 225 لتر بين 13500 و14500 جنيه.

- يتراوح سعر ديب فريزر سعة 245 لترا بين 13500 و15 ألف جنيه.

- يتراوح سعر ديب فريزر أفقي سعة 295 لترا بين 14650 و16 ألف جنيه.