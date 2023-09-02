6 نصائح لترشيد استهلاك الديب فريزر للكهرباء وخفض الفاتورة

حدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، خطوات يجب اتباعها لتقليل استهلاك الديب فريزر للكهرباء خاصة في فصل الصيف، بسبب زيادة اعتماد المواطنين عليه، للاحتفاظ وتخزين الأشياء وحفظها من التلف.

خطوات بسيطة يجب اتباعها لتقليل استهلاك الديب فريز للكهرباء

ترصد «الوطن» خلال السطور التالية، خطوات بسيطة يجب اتباعها لتقليل استهلاك الديب فريز للكهرباء، كشف عنها الجهاز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي.

نصائح لترشيد استهلاك الديب فريزر للكهرباء

1- حال شراء ديب فريزر يجب اختيار الأجهزة الموفرة للطاقة.

2- يجب ترك مساحة كافية من جميع الاتجاهات للديب فريزر، حتى لا يظل الكمبروسر يعمل لوقت طويل.

3- ضع الديب فريزر في مكان بعيد عن مكان البوتاجاز بعيد وبمسافة كافية.

4- احرص على أن يكون باب الديب فريزر مغلق باستمرار، ويفضل عدم تفتح باب الديب فريزر عدة مرات.

5- قم بترتيب الأطعمة والأشياء داخل الديب فريزر، ووضعهم جنب لجنب لملئ الفراغات، وذلك لأن الفرغات تجعل الفريزر يستهلك كهرباء بشكل أكبر بسبب إهدار مادة الفريون.

6- يجب تنظيف المكثف بصورة مستمرة.